21 فيلما تجسد أروع القصص الملهمة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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واختار الفريق المعني ببرامج المهرجان 21 فيلما، وذلك بعد زيارتهم للمهرجانات السينمائية الرائدة في العالم بحثا عن قصص ملهمة في أفلام التحريك والأفلام الوثائقية والروائية، لتقديم وعرض أفضل ما في السينما العالمية الجديدة للجمهور في جدة.
وسيقدم المهرجان أفضل الأفلام المنتجة خلال فترة 12 شهرا الماضية، إلى جانب روائع السينما الكلاسيكية القديمة والجديدة التي تتضمن فيلمين رمما حديثا بالتعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلام.
وسيسلط برنامج «اختيارات عالمية” الضوء على بعض الأفلام التي لاقت استحسان النقاد وحققت نجاحا تجاريا لهذا العام والتي تتضمن قائمة مختارة من المخرجين والممثلين الحاصلين على عدة جوائز، منهم آنا كندريك وفيلمها «امرأة الساعة» وديفيد أويلوو منتج فيلم «جميعنا معا: قصة دالكورد” والممثلة إلين بورستين والممثل إيوان ماكجريغور في فيلم «أريكة الأم”.
بماذا تتميز قصص الأفلام المختارة؟
- عمقها وقدرتها على البقاء في ذاكرة المشاهد لفترة طويلة
- تمكنت من استخدام الأدوات والوسائل السينمائية بكل إتقان
- إثارة دهشة المشاهدين وجذبهم للحديث عنها
- تتضمن أسماء لمخرجات موهوبات مخضرمات وصاعدات
- المنتجتين سيرينا وفينوس ويليامز لفيلم كأس 71
- المخرجة جينيفر إسبوزيتو عن فيلمها قتلى جدد
- المخرجة ليتيسيا كولومباني عن فيلمها الضفيرة
- المخرجة أسماء المدير وفيلمها كذب أبيض
- المخرجة صوفيا علوي وفيلمها أنيماليا
- المخرج كمال الأزرق وفيلمه عصابات
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