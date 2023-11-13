شكرا لقرائتكم خبر تعاون 3 جهات لتأهيل كوادر وطنية في علوم وهندسة التعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتأهيل مواهب متميزة لتطوير قطاع التعدين، وجعله ركيزة أساسية في الصناعة والاقتصاد الوطني، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إطلاق برنامج علوم وهندسة التعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة «معادن» وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت، ورئيس جامعة الملك فهد الدكتور محمد السقاف.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن إطلاق هذا البرنامج يعد خطوة محورية في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات البشرية في قطاع التعدين، وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية في القطاع، مشيدا بالجهود التي تحققت بين الوزارة والجامعة وشركة معادن لتصميم وإطلاق هذا البرنامج الذي جاء ليضاهي أفضل البرامج في مجال هندسة التعدين على مستوى العالم.

وأكد أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات المملكة بتحويل قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والارتقاء بمكانة المملكة عالميا في صناعة التعدين من خلال تزويد الطلاب بالتدريب المتقن والأدوات المعرفية اللازمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات الضخمة والبرمجة وريادة الأعمال.

من جهته، أكد نائب الوزير لشؤون التعدين أن برنامج هندسة التعدين يركز على تزويد الطلاب بالتدريب المتقن والأدوات المعرفية في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات الضخمة والبرمجة وريادة الأعمال، مبينا أن برنامج استكشاف المعادن وعلوم الجيولوجيا يعتبر من أهم التخصصات في مجال التعدين ويعنى بدراسة مجموعة واسعة من أنواع الرواسب، بما في ذلك معادن الأساس والمعادن الثمينة والمعادن الحرجة.

برنامج هندسة التعدين: