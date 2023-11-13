تعزيز الأبحاث في مجال البنوك الحيوية والذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مبادرة الصحة الذكية، وقعت «نيوم» و»كاوست» مذكرة تفاهم لتعزيز الأبحاث التعاونية المستقبلية في مجال البنوك الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار القابلة للارتداء.

وعقدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ممثلة في مبادرة الصحة الذكية مؤتمرها السنوي تحت عنوان «صحة الإنسان.. لأثر متسارع في المملكة».

وشكل هذا الحدث فرصة فريدة لعلماء مبادرة الصحة الذكية لعرض مشاريعهم البحثية وشراكاتهم المتميزة في مجال صحة الإنسان التي تعد من الأولويات الرئيسة للمملكة.

وافتتح رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان، فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية الجمع بين قادة العلوم والصحة العامة من مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والأكاديمية والحكومية وغير الحكومية والصناعة الصحية لمناقشة أحدث الإنجازات العلمية واستراتيجيات تطوير الطب الدقيق والطب الشخصي محليا وخارجيا.

وشاركت في المؤتمر نخبة متميزة من المتحدثين، وعقدت عدة حلقات نقاش، بالإضافة إلى 40 محاضرة علمية ومعرض للملصقات البحثية من 20 مختبرا بحثيا في «كاوست».

واشتمل المؤتمر على حلقات نقاش تناولت «الطب الفضائي» وأهمية البحوث متعددة التخصصات وفوائدها، والمناهج التعليمية الجديدة وتأثير الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة على تدريب الجيل القادم من العلماء والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم.

نقاشات المؤتمر:

الطب الفضائي.

أهمية البحوث متعددة التخصصات وفوائدها.

المناهج التعليمية الجديدة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على تدريب الجيل القادم.

الذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم.

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