بينالي بينالسور 3 بصالة الفن المعاصر في جاكس الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف الصالة الموقتة للمتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بمحافظة الدرعية، معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر - بينالسور بنسخته الثالثة التي تستضيفها مدينة الرياض، تحت عنوان «تخيل: الفنتازيا، الأحلام، اليوتوبيا»، الذي يقدم مجموعة فريدة من الأعمال الفنية الإبداعية لفنانين سعوديين وعالميين، خلال فترة إقامته التي تمتد حتى 31 ديسمبر من هذا العام، ويمكن الحصول على التذاكر المجانية للمعرض عبر زيارة الرابط الالكتروني المخصص.

ويأخذ المعرض الزائر في رحلة متأرجحة بين الواقع والخيال، حيث إن الأعمال الفنية المعروضة تباغت الزائر وتغير تصوره للمكان، في مزيج فريد من الفنتازيا والإبداع، وتكشف الأعمال الفنية عن خصوصية خلاقة متجددة وغير متوقعة، مما يحفز الزائر على التأمل والتفكر في المساحة المحيطة به.

ويتميز المعرض بتجاوزه الحدود المعمارية التقليدية للمعارض الفنية، إذ ينتشر المعرض إلى خارج حدود الموقع الذي يستضيفه، ليتآلف مع البيئة المحيطة في حي جاكس إلى حد إعادة إحياء الحي بتركيبات فنية تأخذ المتلقي على حين غرة، فتدهشه وتستنهض خياله.

المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية