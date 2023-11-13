بينالي بينالسور 3 بصالة الفن المعاصر في جاكس الدرعية

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ويأخذ المعرض الزائر في رحلة متأرجحة بين الواقع والخيال، حيث إن الأعمال الفنية المعروضة تباغت الزائر وتغير تصوره للمكان، في مزيج فريد من الفنتازيا والإبداع، وتكشف الأعمال الفنية عن خصوصية خلاقة متجددة وغير متوقعة، مما يحفز الزائر على التأمل والتفكر في المساحة المحيطة به.
ويتميز المعرض بتجاوزه الحدود المعمارية التقليدية للمعارض الفنية، إذ ينتشر المعرض إلى خارج حدود الموقع الذي يستضيفه، ليتآلف مع البيئة المحيطة في حي جاكس إلى حد إعادة إحياء الحي بتركيبات فنية تأخذ المتلقي على حين غرة، فتدهشه وتستنهض خياله.
المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية
- أول متحفٍ للفن المعاصر بالمملكة
- يعد من أضخم متاحِفها من حيث المساحة والمعروضات
- يدعم افتتاح الصالة المؤقتة في جاكس تمكين الفنانين
- إيجاد مساحة للتبادل الثقافي
- إثراء المشهد الفني والثقافي على أرض المملكة.
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