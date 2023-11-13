شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن علاج داء السكري وتجنب عواقبه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الجامعة العربية على ضرورة التصدي للأمراض غير المعدية التي من بينها مرض السكري لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية.

وأكدت أهمية توعية المجتمع بداء السكري ومخاطره، والعمل على ضمان حصول الأشخاص المصابين به على خدمات العلاج والرعاية الشاملة بتكلفة منخفضة وذات جودة.

اليوم العالمي لمرضى السكري

كما نبهت بأهمية الاستفادة من الجهود والمبادرات، التي تقوم بها الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التوعية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد داء السكري أحد الأسباب الرئيسة للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت الجامعة العربية في بيانها، أنه يمكن علاج داء السكري وتجنب عواقبه أو تأخير ظهورها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وإجراء فحوصات منتظمة.

تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي

ودعت إلى الإسراع بوضع خطط العمل ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تتخذ بشأن هذه الأمراض.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، على حرص الجامعة العربية من خلال آلياتها المعنية بالصحة، على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، عبر العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.