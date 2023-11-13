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وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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