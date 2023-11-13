شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن مشاري بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف: وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون