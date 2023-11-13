شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تشكل مشاهد إبداعية على هضاب علقان وتجذب الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي تصدر فيه تحذيرات بأهمية أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الغزيرة، على المناطق، لكنها تشكل مناظر مبهجة ورائعة من ناحية أخرى على الهضاب، وإظهار ملامح الجمال الطبيعية.

وشكّل هطول الأمطار الغزيرة على هضاب مركز علقان التابع لمحافظة حقل مشهدًا إبداعيًّا من الشلالات وجريان الشعاب.

هضاب مركز علقان في محافظة حقل

هذه المناظر المبهجة جذبت هواة المناظر الطبيعية، بعدما تجلت ملامح الجمال الطبيعية.

وشملت الأمطار وادي ثرف، ومحطة البادية، والصدارة، والهضيب البيض، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

من جهة أخرى كان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع دعا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وشدد على تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وأشار إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الأمطار تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة).

الطقس في المناطق السعودية

ويتوقع ابتداء الحالة من يوم غد إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة.