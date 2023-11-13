شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

عادةً إياه في إطار عدوانها العسكري المتواصل الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين والأعيان المدنية في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ويستهدف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمباني السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل وحمل إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أهمية حماية المرافق والأصول

وكان آخر تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023 مطالبتها بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية.

كما شددت على أهمية حماية المرافق والأصول ذات الأغراض الإنسانية، وإتاحة الوصول الفوري والآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.