نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر أكتوبر، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.

وأسفرت الجولات عن رصد 104 مخالفات، وضبط وإتلاف 1226 كيلو جرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 21645 من المواشي والطيور في جميع مسالخ المنطقة، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.