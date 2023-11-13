إطلاق خدمة تنقل الحيوانات الأليفة دوليا

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني أنّ الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إنهاء جميع الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للحصول على إذن التنقل مع الحيوانات الأليفة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لافتاً إلى أنّ الخدمة تشمل إصدار الشهادات الصحية والأذونات الرسمية اللازمة للتنقل والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي لأغراض السفر مع الحيوان الأليف من وإلى المملكة أو في حالة العبور من خلال أراضي المملكة.
وستشارك الشركة خلال المعرض بتقديم ورشة عمل تعريفية بعنوان «إذن تنقل مع الحيوانات الأليفة دولياً» لشرح مراحل رحلة العميل وآلية التقديم على الخدمة.
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