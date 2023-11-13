اخبار السعوديه

تحذير هام من تناول 4 فواكه في الصباح.. ترفع سكر الدم و تؤدي الى السمنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من تناول 4 فواكه في الصباح.. ترفع سكر الدم و تؤدي الى السمنة والان مع التفاصيل

اشتباكات القسام

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مجزرة الدبابات واشتباكات للقسام من المسافة صفر تفاجئ الاحتلال ! (فيديو)

سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام من تناول 4 فواكه في الصباح.. ترفع سكر الدم و تؤدي الى السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا