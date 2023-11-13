شكرا لقرائتكم خبر عن "امرأة سعودية" تشتري بيت مسكون بسعر مغري جدًا.. وبعد عدة أيام كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

روت الكاتبة السعودية، سلوى العضيدان، قصة غريبة لأسرة سعودية اشترت منزل مسكون بالأشباح بسعر مغري، حيث إن صاحبها وعائلته لم يسكنها سوى عام واحد فقط. البيت المسكون.

وقالت “العضيدان” في مقالها “البيت المسكون” المنشور بصحيفة “الاقتصادية”:”وصلتني رسالة وكعادتي دوما لا أقرأ الرسائل إلا في المساء ولا أخفيكم سرا فقد أصبت بالقشعريرة وأنا أقرأ كلمات صاحبتها ومن سوء الحظ فقد كنت وحدي في مكتبي أثناء قراءتها، ما جعلني أوجس في نفسي خيفة”.

البحث على الإنترنت وأضافت:” تقول صاحبة الرسالة:تزوجت منذ 13 عاما وكان حلم حياتي أنا وزوجي أن نشتري منزلا يضمنا مع أطفالنا الخمسة فالشقة لم تعد تتسع لنا، خصوصا أن رواتبنا تساعدنا على تحقيق هذا الحلم الجميل، بدأنا في البحث في مدينتنا مترامية الأطراف ومع الأسف كانت أسعار الفلل مبالغا فيها بشكل كبير، وأثناء بحثنا في الإنترنت”عرض مغري لفيلا.

وأشارت:”إن السيدة وجدت عرضا مغريا لفيلا بحدود الـ400 متر لم يسكنها صاحبها وعائلته سوى عام واحد، ذهبنا إلى رؤيتها وكانت حسب الصور تماما وأكثر شيء أغرانا بشرائها هو سعرها المنخفض جدا مقارنة بالسوق، بدأنا مرحلة النقل والترتيب وكان ذلك في فصل الشتاء”.

انفجار سخانات المياه وتابعت:” بعد شهر بدأ بعض الحوادث المريبة بالظهور، انفجرت ثلاث سخانات مياه في يوم واحد ومن فضل الله لم يصب أحد منا بسوء، أحضر زوجي سباكا فأرجع السبب لسوء نوعيتها فاشترينا سخانات جديدة وبعدها بأسبوعين انفجرت السخانات الجديدة نفسها، ثم بدأ ظهور الفئران بشكل غير طبيعي، فأصبح يدخل في دواليب المطبخ ويترك مخلفاته، أحضرنا شركة مكافحة قوارض ولم تختف المشكلة”.