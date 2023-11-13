شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 9 أماكن لبيع خبز الكيتو في الرياض صحي ومضمون والان مع التفاصيل الكاملة

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شهدت الرياض في الفترة الأخيرة زيادةً في الطلب على خبز الكيتو، حيث يعتبر هذا النوع من الخبز واحدًا من أفضل وأكثر الأنظمة الغذائية شهرةً ويعزى هذا الإقبال إلى فوائد نظام الكيتو في فقدان الوزن والتخلص السريع والآمن من الدهون المتراكمة في الجسم.

وفي هذا السياق ظهرت العديد من المخابز في الرياض التي تقوم بإنتاج هذا النوع من الخبز ويتميز خبز الكيتو بتواجد كميات منخفضة من الكربوهيدرات والسكريات، إضافةً إلى احتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية هامة وبفضل عدم وجود الجلوتين في تركيبته، يعد مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو ولمرضى السكري.

أماكن لبيع خبز الكيتو في الرياض

تبرز الرياض كوجهة رائدة لمحبي الأنظمة الغذائية الصحية، وخاصةً خبز الكيتو الذي يُعد من الخيارات المفضلة للكثيرين. يتوفر هذا الخبز في العديد من المخابز المميزة، ومن بينها:

مخبز الحطب: يعتبر مخبز الحطب واحدًا من أهم المخابز في الرياض الذي يوفر خبز الكيتو بجودة عالية وبأسعار معقولة،يقدم المخبز خدمات توصيل إلى جميع أحياء الرياض بالإضافة إلى وجود مرافق ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. رقم الهاتف: 966501338321+

966501338321+ الموقع: حي السليمانية – شارع صلاح الدين الأيوبي.

مخبز بيكري بورتلمان: يعتبر مخبز بيكري بورتلمان واحدًا من أفضل مخابز بيع خبز الكيتو في الرياض، يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة بمذاق رائع، مع توفير خدمة التوصيل ومرافق مريحة.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 6:10 صباحًا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل.

يوميًا من الساعة 6:10 صباحًا حتى الساعة 12:00 منتصف الليل. رقم الهاتف: 966555484422+

966555484422+ الموقع: حي الصحافة – طريق الملك عبد العزيز.

مخبز الرغيف الخاص SLB: يتميز مخبز الرغيف الخاص SLB بتقديم منتجات كيتو بجودة عالية وبأسعار مخفضة. يقدم خصومات هائلة تصل إلى 15% على المنتجات، مع توفير تشكيلة واسعة من المخبوزات الصحية.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً.

يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً. رقم الهاتف: 966114032372+

966114032372+ الموقع: حي الغدير/ شارع محمد المقدمي.

مخبز Special Bread GF & Keto: يعد مخبز Special Bread وجهة مميزة لعشاق خبز الكيتو في الرياض، حيث يُقدم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، ويتميز بتشكيلة متنوعة تشمل البيتزا، وخبز اللوز بالبيض، والفطائر، والمعمول، والكرواسون.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1:00 ظهرًا.

يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1:00 ظهرًا. رقم الهاتف: 966555033547+

966555033547+ الموقع: طريق السويدي الغربي.

مخبز الرغيف الصحي:

يعتبر مخبز الرغيف الصحي وجهة مثالية لعشاق الخبز الصحي في الرياض، يقدم المخبز مجموعة واسعة من الخبز المنخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يتبعون نظام الكيتو أو يفضلون الحياة الصحية. يتميز بفريق عمل رائع، سرعة تقديم الطلبات، وأسعار مناسبة للجميع.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 11:59 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 1:00 مساءً.

يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 11:59 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 1:00 مساءً. رقم الهاتف: 966507741273+

966507741273+ الموقع: حي الملز/ شارع عبد الله الهمذاني.

مخابز بيتا:

تعتبر مخابز بيتا سلسلة متخصصة في إنتاج المخبوزات الصحية، مثل خبز الكيتو والخبز الخالي من الجلوتين، مما يجعلها الوجهة المثلى لمن يعانون من حساسية القمح أو يتبعون نظام الكيتو دايت، يقدم المخبز تشكيلة واسعة من المنتجات الصحية مثل الكروسان، والتوست، والبيتزا، والمعمول، والتورتيلا.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 2:00 ظهرًا حتى الساعة 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً.

يوميًا من الساعة 2:00 ظهرًا حتى الساعة 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً. رقم الهاتف: 966500132968+

966500132968+ الموقع: حي المصيف/ شارع الملك عبد العزيز الفرعي.

مطعم ذا كيتو كومن:

يعد مطعم ذا كيتو كومن من أشهر أماكن بيع مخبوزات كيتو في الرياض، حيث يقدم خبز الكيتو ووجبات كيتو متنوعة، وتشمل القائمة تشيز برغر، ودجاج بالزعتر، ودونات، وشوربة كيتو، وكاساديا دجاج. يحظى المطعم بشعبية كبيرة بفضل الجودة العالية والخيارات الصحية، لكن يجب مراعاة أن أسعار الوجبات قد تكون مرتفعة بعض الشيء.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 10:50 صباحًا حتى الساعة 12:55 بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة 10:50 صباحًا حتى الساعة 12:55 بعد منتصف الليل. رقم الهاتف: 966115103969+

966115103969+ الموقع: حي المنار/ شارع الإمام الشافعي.

مخبز Bakery 8:

يعتبر مخبز Bakery 8 وجهة متميزة للباحثين عن المنتجات الصحية في الرياض. يوفر المخبز مجموعة متنوعة من المنتجات اللذيذة والصحية في نفس الوقت، ويقدم عروضًا مثيرة للاهتمام عند الشراء بقيمة معينة، مثل التوصيل المجاني للمنزل. يشمل قائمة المنتجات المخبوزات، والبيتزا، والكيك، والحلويات.

مواعيد العمل: يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل. رقم الهاتف: 966536780417+

966536780417+ الموقع: حي الروضة/ فيض القسيم.

محل بيوت:

يعتبر محل بيوت من أهم المحلات لبيع خبز الكيتو في الرياض، حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات العضوية والصحية، يتميز المحل بفريق عمل ودود ومتعاون، ويقدم منتجات تناسب مختلف الحميات الغذائية، مع مراعاة أن أسعاره قد تكون مرتفعة نسبيًا نظرًا لجودة المنتجات.