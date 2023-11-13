شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات تحديث جواز السفر للمقيمين في السعودية عن طريق الجوازات 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التحقق من صحة بيانات شهادة الميلاد عبر أبشر بالخطوات وهل يمكن تعديل بيانات شهادة الميلاد في أبشر؟

يبحث جميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية حول طريقة تحديث بيانات الجواز لعام 2023 ميلادية، لاعتباره يعد من الإجراءات الهامة لتجنب التعرض لأي من المساءلات القانونية التي قد يتعرضون لها بواسطة وزارة الداخلية بالمملكة، حيث تعتبر من الخدمات الهامة المقدمة من مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية السّعودية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، أو التوجه للمديرية العامة للجوازات بالمملكة عقب حجز موعد إلكتروني، وسوف نوضح لكم فيما يلي خطوات تحديث جواز السفر للمقيمين بالمملكة:

الانتقال مباشرةً إلى منصّة أبشر الإلكترونية من هنا.

تسجيل الدّخول بأبشر للأفراد.

الضغط على أيقونة خدماتي ثمّ الضغط على أيقونة قطاع الجوازات.

النقر على خِدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

البدء في استخدام الخدمة من خلال الضغط على أيقونة (بدء الاستخدام).

اختيار وضع مُقدم الطلب سواء كانَ مُعال أو مكفول.

تسجيل البيانات المطلوبة على نحو الدقة، والتي تتمثل فيما يلي:

اسم الوافد.

رقم جواز السفر.

تاريخ الإصدار.

تاريخ انتهاء الصلاحية.

رمز التحقق المرئي.

الموافقة على الأحكام والشروط، ثمّ الضغط على مربع تأكيد.

خطوات تحديث بيانات الجوازعبرأبشر

يمكن للمقيم في المملكة إجراء تحديث بيانات الجواز عبر منصة أبشر الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصّة أبشر الإلكترونيّة مباشرةً من هنا.

النقر على أيقونة أبشر للأفراد ثم تسجيل الدّخول إلى المنصّة.

الضغط على مربع (خدماتي).

الانتقال إلى خدمة قطاع الجوازات.

الضغط على (تحديث بيانات الجواز للمقيمين).

الضغط على أيقونة بدء استخدام الخِدمة.

اختيار وضع مُقدم الطلب سواء كانَ مُعال أو مكفول.

تسجيل ما يلزم من بيانات لاستكمال الطلب، وتلك البيانات هي:

اسم الوافد.

رقم جواز السفر.

تاريخ إصدار الجواز.

تاريخ انتهاء صلاحية الجواز.

إعادة كتابة رمز التحقق المرئي.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الضغط على مربع (تأكيد) لكي يتم إرسال البيانات.

تحديث جواز السفر للمقيمين في الجوازات

يمكن للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية تحديث بيانات جواز السفر عبر التوجه إلى مقر المديرية العامة للجوازات بالمملكة، عقب حجز موعد إلكتروني عن طريق منصة أبشر، وهو ما يمكن القيام به عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر وزارة الداخلية مباشرةً (من هنا).

الضغط على أيقونة أبشر أفراد.

تسجيل دخول المستخدم.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونيّة ثمّ الضغ على قائمة الجوازات.

تسجيل ما يلزم من بيانات لحجز الموعد، وتلك البيانات هي:

رقم بطاقة الإقامة.

نوع التقويم.

تاريخ الميلاد.

إعادة كتابة رمز التحقق.

التحقق مما تم تسجيله من بيانات ثمّ الدخول إلى خدمة حجز موعيد.

الضغط على أيقونة (حجز موعد جديد).

تسجيل بيانات الموعد المرغوب حجزه، وتلك البيانات هي:

نوع الخدمة.

المنطقة أو المديرية التابع لها المستفيد.

عدد العمليات المرغوب إتمامها.

الضغط على أيقونة (التالي).

اختيار الإدارة أو المكتب المناسب.

تحديد الموعد المرغوب حجزه.

مراجعة البيانات ثمّ القيام بتأكيد موعد الحجز.

التوجه إلى الجوازات بالموعد المحدد.

ملأ النموذج الخاص بتحديث الجواز.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

قامت المديرية العامة للجوازات بإقرار مجموعة من الشروط حتى يتمكن المقيمين في المملكة من الاستفادة من خدمة تحّديث بيانات الجواز، وتلك الشروط هي:

أن يمتلك المقيم حساب مفعل في بوابة أبشر الإلكترونية للخدمات.

تسجيل المستفيد بالعنوان الوطني.

سداد رسول المخالفات الوطنية عند وجودها.

سداد رسوم تجديد جواز السفر.

أن يتواجد المستخدم داخل حدود المملكة حين إجراء تلك الخدمة.

توفر بصمة لمقدم الطلب.

في الحالة التي يقل عمر المتقدم فيها عن واحد وعشرين عامًا يجب أن يحصل حينها على موافقة صادرة من ولي الأمر.

يمكن للأب أن يقوم بتجديد جواز سفر أبنائه إذا ما كان عمرهم يقل عن واحد وعشرين عامًا.

تحديث معلومات الجواز للمقيمين خارج السعودية

وفقًا لما أعلنت عنه المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لا يمكن للمقيم الاستفادة من خدمة نقل معلومات جواز السفر إذا ما كان المستفيد يتواجد خارج حدود المملكة، وقد أتى ذلك التصريح في إطار الإجابة على الاستفسار الذي تقدم به أحد المتابعين عبر الصفحة الرسميّة لمديرية الجوازات على منصّة تويتر، حيث تسائل عن كيفية تحديث بيانات الجواز للمقيمين 2023 عند تواجد المقيمين خارج المملكة لتمديد التأشيرة والإقامة، وإن كان ذلك التحديث يمكن القيام به دون أن يتم تحديث بيانات الجواز.

نموذج تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين

يعتبر نموذج تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين هو النموذج الذي يساعد الأفراد على نقل المعلومات القديمة التي يشتمل عليها جواز السفر القديم لجواز جديد آخر، وهو ما أتى عقب ملأ المقيم للنموذج بما هو مطلوب من بيانات، ثم تسليمه إلى وزارة الداخلية السعودية، ومن الممكن أن يتم تحميل النموذج من خلال ذلك الرابط بصيغة pdf، أما عن البيانات التي يجب أن يتم تعبئتها في النموذج فإنها تتمثل فيما يلي:

البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدّم، وتلك البيانات هي:

الاسم الأول.

اسم العائلة.

اسم الأب.

اسم الجد.

دولة الميلاد.

تاريخ الميلاد.

الجنسية.

البيانات التي يجب أن يتم تعديلها بواسطة المتقدم، وتلك البيانات هي:

عنوان وبيانات صاحب العمل.

اسم جهة العمل التي يتبع إليها.

معلومات الكفيل.

رقم الهاتف.

الإقرار بصحة ما تم إدخاله من بيانات.

رسوم تحديث بيانات الجواز

قامت مديرية الجوازات السّعودية بتحديث ما يتعلق برسوم خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين من معلومات، ووفق المديرية فإنها خدمة مجانية لا يتطلب معها سداد أي رسوم، أما عن خدمة تجديد الجواز فيجب أن يتم سداد الرسوم التالية:

تجديد جواز السفر لمدة خمس أعوام: يتطلبُ ذلك سداد ثلاثمئة ريال سعودي.

تجديد جواز السفر لمدة عشر أعوام: يتطلبُ ذلك سداد ستمئة ريال سعودي.

مشكلة تحديث معلومات الجواز للمقيمين

عادةً ما تظهر رسالة عفوا لا يمكن تحديث الجواز للمستفيد للمقيم حين يرغب بتحديث بيانات جواز سفره بعد التجديد بشكل إلكتروني، لذا حرصت المديرية العامة للمرور على إيضاح أهمية اتباع الخطوات التالية عند مواجهة تلك المشكلة:

الاتصال على رقم مكتب الجوازات عن طريق مركز الاتصال الموحد (992).

مراسلة المديرية العامة للجوازات عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]، لكي يتم الحصول على الرد في أقل من أربعة وعشرون ساعة.

الذهاب إلى أقرب فرع من فروع الجوازات والتقدم بشكوى لقسم الشكوى.

رابط تحديث بيانات جواز السفر

يمكن من خلال الدخول إلى ذلك الرابط تحديث البيانات الخاصة بجواز السفر للمقيمين، وذلك عقب تسجيل الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية، واتباع الخطوات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، وهو ما أتى حسب ما حددته وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من أحكام وشروط هذه الخدمة.