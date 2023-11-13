شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أهم 10 مواقع توظيف مضمونة في الامارات 2023 والان مع التفاصيل الكاملة
تضم هذه القائمة أفضل مواقع التوظيف في الإمارات، وهي قائمة شاملة وليست محصورة، حيث يمكن العثور على مزيد من المواقع الأخرى المفيدة للبحث عن وظائف.
أهم 10 مواقع توظيف مضمونة في الامارات 2023
البحث عن وظائف في الإمارات ليس مهمة سهلة، ولكن في الوقت الحالي، يتوقع زيادة في عدد الوظائف المتاحة لذا، نقدم لك قائمة بأهم 10 مواقع للتوظيف في الإمارات.
سواء كنت تخطط لتغيير وظيفتك الحالية أو تبحث عن وظيفة جديدة، يعتبر معرفة المواقع التي تقدم فرص عمل في الإمارات خطوة أساسية لبدء رحلة البحث عن وظيفة مناسبة.
في هذا التقرير، سنساعدك في العثور على أفضل مواقع التوظيف في الإمارات لتسهيل عملية البحث عن وظيفة تتناسب مع احتياجاتك ومهاراتك.
إليك قائمة بأبرز شركات ومواقع التوظيف في الإمارات:
- دوبيزل – DUBIZZLE: موقع دوبيزل يُعتبر من أفضل 10 مواقع التوظيف في الإمارات. يوفر العديد من الوظائف في مجالات متنوعة مثل التسويق والإعلان والمبيعات، وقطاع الضيافة والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجالات الطب والرعاية الصحية، والهندسة.
- جلف تالنت – GULFTALENT: منصة جلف تالنت تُعتبر خيارًا أساسيًا للشركات الكبيرة التي تبحث عن موظفين. يتميز بتوفير وظائف في مختلف البلدان العربية والدول الخليجية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
- ليمون – LAIMOON: موقع ليمون يُعتبر واحدًا من أفضل مواقع التوظيف في الإمارات، حيث يوفر فرص عمل ودورات تدريبية لتطوير المهارات المهنية.
- مونستر جلف – MONSTERGULF: موقع مونستر جلف يُعد واحدًا من المواقع الرائدة للتوظيف في الإمارات، حيث يوفر فرص عمل في مختلف المجالات.
- نوكري جلف – NAUKRIGULF: موقع نوكري جلف يُعتبر خيارًا مهمًا للشركات وأصحاب العمل الذين يبحثون عن الكفاءات في مختلف المجالات.
- ماكنزي جونز – Mackenzie Jones: موقع ماكنزي جونز يوفر فرص عمل في مجالات متنوعة مثل التسويق والدعاية ومجال الخدمات المصرفية والاستشارات المالية ومجالات التكنولوجيا.
- بيت.كوم – BAYT.COM: موقع بيت.كوم يُعد واحدًا من المواقع المشهورة في الإمارات للبحث عن فرص العمل، حيث يوفر تصنيفات واسعة من الوظائف في مختلف المجالات.
- إنديد – INDEED: موقع إنديد.كوم يُعد واحدًا من أهم مواقع التوظيف عبر الإنترنت، حيث يوفر مئات الوظائف في دبي وأبوظبي وباقي مدن الإمارات.
- لينكد إن – LINKEDIN: لينكد إن يُعتبر واحدًا من أشهر مواقع التوظيف الإلكترونية، ويتيح ربط الباحثين عن وظائف بأصحاب العمل المهتمين.
- موقع التوظيف الرسمي لحكومة أبوظبي: الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي يوفر فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تحقيق رؤية أبوظبي لتصبح واحدة من أفضل 5 حكومات إلكترونية في العالم.
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