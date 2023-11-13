تحذير هام من الأرصاد بتقلبات عنيفة وموجة برد على هذه المدن السعودية من اليوم

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من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية تقلبات جوية خلال مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقًا لتوقعات محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد السيد عقيل العقيل، ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف والحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى السواحل الغربية وسواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وشمال غرب المملكة.
تحذير هام من الأرصاد
تتوقع تقلبات جوية في معظم مناطق المملكة العربية السعودية خلال مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، وفقًا لتوقعات محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، السيد عقيل العقيل، ومن المتوقع أن تشهد مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف والحدود الشمالية الشرقية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، إلى جانب السواحل الغربية وسواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وشمال غرب المملكة.
وأوضح العقيل أن درجات الحرارة ستنخفض نهاية الأسبوع، حيث قد تلامس 13 أو 14 درجة مئوية على مناطق شمال المملكة، وأشار إلى أن فصل الشتاء من المتوقع دخوله أرصاديًا بعد نحو 18 يومًا في الأول من ديسمبر، فيما سيبدأ فلكيًا في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من ديسمبر.
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