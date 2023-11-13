انت الان تتابع "الخارجية": المملكة تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للاستهداف السافر من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة؛ إذ يعد ذلك امتدادًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة.

كما أعربت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددة مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني؛ لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصَر.

كانت هذه تفاصيل خبر "الخارجية": المملكة تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.