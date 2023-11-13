"جوازات حائل" تنجح في كشف تزوير أفغاني جوازه لدخول السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 نوفمبر 2023, 8:31 مساءً

نجحت جوازات مطار حائل في كشف تزوير مسافر أفغاني جوازه للدخول للسعودية. وكان الأفغاني قد خالف نظام الإقامة سابقًا، وبضبطه بتزوير جوازه تم إحباط محاولته دخول السعودية بطريقة غير مشروعة. وقادت فطنة موظف الجوازات إلى التدقيق بجواز المسافر؛ فظهر له التزوير، وتم مباشرة التحفظ على المسافر، وإيقافه بالمطار. وأوضح حساب الجوازات السعودية على (منصة X) أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

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