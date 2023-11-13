تراند اليوم : بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" يكشف تفاصيل مشروع "العروس" بجدة وموعد الانتهاء

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن تفاصيل مشروع "العروس" بجدة وموعد اكتماله.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" مشروع العروس بجدة قريب من المطار وملعب كرة القدم، وسيتم تنفيذ المشروع بطرز معمارية مختلفة، وداخليا سيكون هناك بعض التشابه في غرف النوم والجلوس والمطابخ، وسيكون هناك قابلية لجذب الزبائن".

وتابع:" يتضمن مشروع العروس نحو 3 آلاف وحدة سكنية، وسوف يضم شقق ومكاتب تجارية".

وأضاف:" نحن في مرحلة البناء وخلال عام ونصف سيكون لدينا أول السكان في المشروع". لافتا إلى أنه متوقع أن يتم الانتهاء من جميع المشاريع السكنية خلال عام ونصف أو عامين ونصف.