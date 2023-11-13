تراند اليوم : شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة سيطرة جنوده على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في غزة

صحيفة الخليج 365: وثقت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيطرة الجيش الإسرائيلي على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في مدينة غزة .

وأظهرت الصورة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي وهم يلتقطون صورة تذكارية على منصة البرلمان التابع لحركة حماس في غزة ، عقب سيطرتهم عليه .

الجدير بالذكر أن رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، قال في وقت سابق إن هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل كان مغامرة مدروسة ، ويعلم جيداً تبعات عملية يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.