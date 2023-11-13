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تراند اليوم : شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة سيطرة جنوده على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في غزة

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شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة سيطرة جنوده على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في غزة

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صحيفة الخليج 365: وثقت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيطرة الجيش الإسرائيلي على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في مدينة غزة .

وأظهرت الصورة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي وهم يلتقطون صورة تذكارية على منصة البرلمان التابع لحركة حماس في غزة ، عقب سيطرتهم عليه .

الجدير بالذكر أن رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، قال في وقت سابق إن هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل كان مغامرة مدروسة ، ويعلم جيداً تبعات عملية يوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينشر صورة سيطرة جنوده على مبنى البرلمان التابع لحركة حماس في غزة
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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