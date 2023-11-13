شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نفاد الوقود.. "الأونروا" تعلن توقف خدماتها خلال 48 ساعة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، أن خدماتها الإغاثية لنحو 700 ألف نازح فلسطيني، ستتوقف خلال الساعات الـ48 القادمة.

وأوضحت أن ذلك بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود إلى القطاع، لليوم الـ 38 على التوالي.

الأوضاع الإنسانية

وأكدت "الأونروا" أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية كارثية في 150 مركز إيواء تابع لها نزح إليه مئات آلاف الفلسطينيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشارت إلى أن معظم مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل، بسبب نفاد الوقود، ونفاد مخزون القمح، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين.