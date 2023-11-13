شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صقور بـ 272 ألفاً.. تفاصيل الليلة قبل الأخيرة لمزاد نادي الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، ففي الليلة الـ 29 قبل الأخيرة من المزاد، بيعت أربعة صقور بمبلغ 272 ألف ريال.

ويأتي هذا وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

الليلة قبل الأخيرة لمزاد نادي الصقور

وكانت البداية مع "شاهين فرخ"، طرح عسير (عمق)، للطاروح مكدي الهلالي، وبيع بـ 60 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني "شاهين فرخ"، طرح مجيرمة، للطاروحين عادل ونايف الثعلبي، وبيع بمبلغ 46 ألف ريال.

ومن شرق طريف، عُرض الصقر الثالث "شاهين فرخ"، واشترك في طرحه سبعة طواريح، وبيع بمبلغ 105 آلاف ريال.

وكان ختام الليلة مع الصقر الرابع "شاهين فرخ"، طرح الليث، واشترك في طرحه أربعة طواريح، وبيع بمبلغ 61 ألف ريال.