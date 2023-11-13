حملة لخفض المخاطر الصيدلانية

تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية عن وسائل خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية، والاستخدام الآمن لها، تستهدف المرضى وأفراد المجتمع، وتقام في المستشفيات الخاصة والأماكن العامة في المملكة.

أعراض جانبية

وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع «الأسبوع العالمي لسلامة الدواء»، الذي يستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من يمكنه الإبلاغ: كيف يسهم المرضى والأطباء والصيادلة في أنشطة التيقظ الدوائي».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أن هذه المناسبات تذكر بدور المرضى والممارسين الصحيين والبلاغات التي يقدمونها في الحماية من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلانية.

قال الجضعي: «الهيئة وعبر نظام تيقظ الإلكتروني التابع لها تلقت خلال عام 2023 العديد من بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات، وكان لها أثر كبير في صدور عدد من القرارات والإجراءات»، مشيرًا إلى أن «قنوات وطرق الإبلاغ التي وفرتها (الغذاء والدواء) تمكّن المرضى والممارسين الصحيين وجميع أفراد المجتمع من المشاركة في الحفاظ على سلامة المريض». وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي للحد من الأعراض الجانبية، وضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، بالإضافة إلى منتجات التجميل والتعامل الآمن معها، كما تركز على أهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المشتبه بها للأدوية واللقاحات؛ التي وفّرت لها «الهيئة» طرقا وقنوات عدة للإبلاغ عبر نظام «تيقظ» الإلكتروني، و «المركز الوطني للتيقظ»، و «مركز الاتصال الموحّد 19999»، أو عبر البريد الإلكتروني (npc.drugsfda.gov.sa).