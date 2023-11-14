رئيس جمهورية جامبيا يصل جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، والوفد المرافق له إلى جدة اليوم، قادمًا من المدينة، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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