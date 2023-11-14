تراند اليوم : شاهد.. "نتنياهو" يلتقي كتيبة البدو في صحراء النقب.. والكشف عن أبرز المعلومات عنها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكتيبة البدو في صحراء النقب.

وقال نتنياهو خلال اجتماعه مع قادة وجنود كتيبة استطلاع الصحراء المعروفة أيضا باسم "كتيبة البدو":" أنا هنا مع كتيبة البدو مع القائد نادر ومحاربيه الشجعان، يقف القادة اليهود والبدو جنبا إلى جنب لقد قاتلوا ببطولة ويقاتلون الآن ببطولة، إنهم يحمون بلدنا بطريقة مثالية وفي شراكة كاملة أحيكم وأعتمد عليكم" ٠

وتابع:" شراكتنا هي مستقبلنا جميعا ضد هؤلاء المتوحشين الهمج، لا توجد فترات راحة هنا ولا توجد أنصاف حلول، هذه ليست عملية وليست جولة نحن نسعى لتحقيق الانتصار الكامل هنا".

الجدير بالذكر تتكون كتيبة البدو من متطوعين من المجتمع البدوي في صحراء النقب تحت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وهي وحدة ناشطة في القتال ضد مسلحي حماس ويعتقد أن أربعة من البدو محتجزون رهائن في داخل قطاع غزة.