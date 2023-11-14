الرئيس العراقي يشيد بتنوع المنتجات الزراعية في جازان

زار رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، أمس، مشروع سد وادي جازان يرافقه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وكان في استقباله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

واستمع لشرح عن مشروع سد وادي جازان ومركز الأبحاث الزراعية والخدمات التي يقدمها للمزارعين بالمنطقة في مختلف المجالات الزراعية والبحثية الهادفة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمنطقة والمناطق المجاورة، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية التي يحتاجها المزارع والمستثمر وفقًا لأحدث الوسائل والطرق العلمية.

وأعرب الرئيس رشيد عن سعادته بزيارة المشروع وما شهده فيه بوجه خاص، والقطاع الزراعي بالمنطقة بوجه عام من تطور وتنوع في المنتجات الزراعية.

رافق الرئيس العراقي خلال الزيارة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.

وعمل الرئيس العراقي، قبل 40 عاماً تقريباً مديرا فنيا لمشروع التنمية الزراعية، ومشروع سد وادي جازان، والتقى خلال الزيارة، بعدد من زملائه السابقين بذاك العمل، وقوبل بترحاب واسع منهم. كما التقى عدد من مشايخ القبائل والمسؤولين بالمنطقة.

وكان الدكتور عبداللطيف جمال رشيد وصل إلى جازان، في وقت سابق، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي بجازان، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.