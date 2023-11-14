شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الفازلين والقرنفل هتخلي جسمك أبيض زي القشطة في 10 أيام فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تفتيح البشرة والجسم هو موضوع يشغل العديد من الأشخاص، ويمكن اللجوء إلى وصفات طبيعية لتحقيق هذا الهدف، إحدى هذه الوصفات تتضمن استخدام مزيج من زيت القرنفل والفازلين، حيث يُعتقد أنه يمكن أن يكون لها فوائد في تفتيح المناطق الداكنة على البشرة في هذا المقال، سنستكشف بعض الفوائد المحتملة لاستخدام هذه الوصفة.

بمكونين اتنين بس اتفرجي علي بياض جسمك

مزيجا مكونا من ملعقة صغيرة من زيت القرنفل النقي مع ملعقتين صغيرتين من الفازلين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البشرة، يعرف زيت القرنفل بقدرته على تهدئة الجسم بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفازلين أن يساعد في ترطيب وتهدئة البشرة، وحتى في تفتيحها بالتالي، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة.

إزاي تعملي وصفه ماسك الفازلين لتفتيح الجسم

طريقة تطبيق واستخدام ماسك الفازلين لتفتيح البشرة بثلاث درجات:

قمي بخلط الفازلين وزيت القرنفل في وعاء صغير حتى يصبح المزيج متجانس.

نظفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها جيدا وجففيها.

ضعي الخليط الذي قمتِ بتحضيره برفق على المنطقة المراد تفتيحها.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

قبل استخدام هذا العلاج على المناطق الحساسة في الجسم، يجب أن تقومي بتجربته على منطقة صغيرة من البشرة للتحقق من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية.

يفضل استخدام هذا العلاج بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

جربي وصفة القرنفل والفزلين واتفرجي على بياض جسمك

يعد خليط الفازلين والقرنفل واحدا من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، يحتوي هذا الخليط على مكونات غنية ومفيدة للبشرة، فيما يلي الطريقة التفصيلية لإعداده:

المكونات:

ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف صغيرة من الدقيق.

ملعقة ونصف صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة ونصف من القرنفل.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

ابدأي بطحن القرنفل جيدا حتى يصبح مسحوقا ناعما.

ضعي القرنفل المطحون في وعاء مناسب وأضيفي إليه الدقيق والنشا ثم قومي بخلطهم جيدا.

قمي بتسخين الفازلين على النار أو في الميكروويف حتى يصبح سائلا.

أضيفي الفازلين المذاب إلى وعاء القرنفل والمكونات الأخرى وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

أضيفي عصير الليمون وواصلي التخليط حتى يصبح المزيج كريميا.

ضعي هذا الخليط على المناطق الداكنة في الجسم واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

في النهاية، اشطفي المنطقة بالماء الفاتر وقومي بترطيبها بواسطة الكريم المناسب لبشرتك.