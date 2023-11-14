شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع من المكسرات يجب عليك تناولها باستمرار .. و7 أنواع لا تقترب منها مهما كانت محبوبه لديك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد المكسرات وجبة خفيفة صحية، حيث تبدو المكسرات انها وجبة فوريه ، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكل خاطئ جدًا في اكل بعض المكسرات. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعضها مفيد لك وجيد للبيئة ، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة ، وبعضها قد يفسد تجعلك مريضا.الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناول الجوز ، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! لقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرون ، مع إشارات إلى أكل الجوز منتشرة في جميع أنحاء الأدب اليوناني. قد يكون تحضيرها صعبًا ، على الرغم من ذلك.

تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح ، يمكن أن يكون هذا مؤلمًا.

ومع ذلك ، فهم يستحقون ذلك تمامًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في العثور على مورد مستدام ومتاح على نطاق واسع واستخدامه. يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد تحوله إلى اللون البني ، وهو مليء بالأشياء الجيدة مثل البروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور.

لقد ثبت أيضًا أنها تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم ، ولديها الكثير من الفوائد العملية. تتوفر الجوز على نطاق واسع ، ويسهل جمعها ، وعندما يتم تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح ، يمكن أن تدوم لسنوات. لذا ، كيف يمكنك استخدامها؟ تحقق من هذا الدليل التدريجي من التعلم والشوق لصنع دقيق البلوط الخاص بك ، ويمكنك تحويل ذلك إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي سيكون لها نكهة رائعة وجوزية. تناول: البندق

إذا كنت لا تحب شيئًا أكثر من ملفات الحلويات المليئة بالبندق ، فأنت محظوظ. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لك ، لأنها مليئة بأشياء مثل الفيتامينات A و B. تحتوي البندق على جرعة صحية من الألياف الغذائية ، كما أنها تساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض السيئ. أنت لا تقدم لنفسك معروفًا فقط عندما تساعد نفسك في حفنة ، بل تساعد البيئة أيضًا.

البندق مثال رائع للزراعة المستدامة. فهي لا تتطلب فقط القليل من المياه والحد الأدنى من الصيانة ، ولكنها يمكن أن تزدهر في التربة القاسية حيث قد تفشل النباتات الأخرى. إنها مقاومة للجفاف ، ويمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية ، ولها عائد مرتفع لكل نبات ، وتساعد في منع تآكل التربة. لديهم أيضًا نظام جذر ضخم ، ويقومون بإزالة كمية هائلة من الكربون من الغلاف الجوي. إنه لأمر جيد أنها لذيذة جدًا ، وحتى إذا كان لديك بالفعل طرقك المفضلة لاستخدامها ، فلا يزال يتعين عليك تجربة هذه الشوكولاتة الداكنة الخالية من الألبان والبندق المنتشر من Beach Body on Demand ، وفدج الشوكولاتة بالبندق. من تكساس. كونها صديقة للبيئة لم يتذوق طعمها أبدًا!

تناول : الجوز ( عين الجمل ) الجوز هي واحدة من تلك الأشياء التي قد تفكر فيها فقط خلال العطلات ، وهذا عار. إنها مليئة ببعض الأشياء المدهشة ، بدءًا بكمية كبيرة من فيتامين (هـ) والدهون الصحية. لا تساعد كل هذه الأشياء فقط في الحفاظ على صحة القلب الجيدة ، ولكن تشير بعض الدراسات إلى أن إضافتها إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 51 بالمائة. سوف تساعدك المساعدة الصحية من الجوز أيضًا على درء الاكتئاب - فهي تحتوي على زيوت أوميغا 3 التي ثبت أنها ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ.

يحتوي الجوز أيضًا على كمية هائلة من مضادات الأكسدة ، أكثر مما تحصل عليه من أي نوع آخر. مضادات الأكسدة ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ، حيث ثبت أنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وآثار الشيخوخة المبكرة. حتى أنها تساعد في الحفاظ على صحتنا على المستوى الخلوي ، وعلى الرغم من أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية (أونصة واحدة حوالي 180 سعرة حرارية) ، إلا أنها تأتي مع العديد من الفوائد الأخرى التي يجب عليك بالتأكيد رشها على السلطات الخاصة بك. يمكنك أيضًا جعلها جزءًا من وجبة فطور صحية ، مع دقيق الشوفان الموز والجوز طوال الليل من Skinny Ms.

تناول : الفستق

كانت البشرية تأكل الفستق الحلبي منذ فجر أيامنا هذه ، وهناك سبب وجيه لذلك: هناك الكثير من العناصر الغذائية المضمنة في هذه العبوة الصغيرة. إنها غنية بالبروتين والألياف ، وستمنحك أونصة واحدة نفس كمية البوتاسيوم التي تحصل عليها من الموز. لقد تم ربطها بالمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول ومستويات الجلوكوز في الدم ، وإضافتها إلى نظامك الغذائي يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. هناك أيضًا بعض الأبحاث الرائعة التي تم إجراؤها على الفستق وتأثيرها على إدارة الوزن. حصة واحدة من الفستق تحتوي على 160 سعرة حرارية ، لكن هذه الحصة تصل إلى 49 حبة.

لا يمنحك ذلك بعض الدوي من أجل تناول وجباتك الخفيفة فحسب ، بل يؤدي تقشير الفستق إلى إبطاء سرعة تناولك للوجبات الخفيفة ويسمح لك بأن تصبح أكثر وعياً بمدى شعورك بالشبع ، بدلاً من الوقوع في فخ الوجبات الخفيفة الطائش. بينما يمكنك بالتأكيد الحصول على مساعدتك اليومية من الفستق بهذه الطريقة ، فلماذا لا تجرب الريحان والبيستو من Greedy Gourmet. من السهل تحضيرها بل وأسهل تناولها لتناول وجبة خفيفة.

تناول : البقان البقان هو نوع آخر من الجوز غير مستخدم بشكل كبير ، ويبدو في الغالب أنه يطفو على السطح في فطائر البقان. في حين أن هذه قد لا تكون حلوى صحية للغاية ، إلا أن البقان مليء بالأشياء الجيدة. إنها محملة بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية قلبك والدهون الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. تشير الدراسات إلى أن البقان يمكن أن يساعد في إدارة الوزن ، كما أنه يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة - فيتامين E - الذي يساعد على منع تنكس الخلايا العصبية الحركية المرتبطة بالعمر وكذلك الحماية من تلف الخلايا والأمراض التنكسية الأخرى.

تعد إضافة البقان إلى نظام غذائي منتظم أمرًا مهمًا بشكل خاص للرجال ، لأنه يحتوي على شيء يسمى بيتا سيتوستيرول. لا يساعد هذا فقط في خفض مستويات الكوليسترول ، ولكن ثبت أنه فعال في الحفاظ على صحة البروستاتا. ثبت أن أوقية من البقان يوميًا لها تأثير إيجابي في إدارة ومنع حالة مرتبطة بالعمر تسمى تضخم البروستاتا الحميد أو تضخم البروستاتا.

لحسن الحظ ، يكون الحصول على هاتين الأوقية يوميًا أمرًا سهلاً عند تجربة وصفات مثل زبدة عسل البقان هذه من سباركلز إلى سبرنكلز أو هذه السلاحف المصنوعة من الشوكولاتة والكراميل البقان من ليل لونا.

تناول: الكستناء عادة ما يرتبط الكستناء بفصل الشتاء والعطلات ، لكنها شيء تحتاج بالتأكيد إلى الاحتفاظ به طوال العام. على عكس المكسرات الأخرى ، فهي منخفضة جدًا في الدهون والسعرات الحرارية ، ولكنها لا تحتوي على الكوليسترول والكثير من البروتين والألياف الغذائية وفيتامين هـ. كما أنها واحدة من المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كمية قابلة للقياس من فيتامين سي ، ولكن هناك شيء من الصيد.

إنها قابلة للتلف أكثر من معظم المكسرات ، وتحتاج إلى وضعها في الثلاجة. ابدأ في استخدامها بانتظام ولن تكون طويلة بما يكفي لتفسد ، خاصة عندما تبدأ في استخدامها كمرافق منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للأرز والمعكرونة.لذا ، كيف بالضبط تستخدمها؟ بالتأكيد ، يمكنك تحميصها ، لكنها تقدم أيضًا إضافة رائعة للأطعمة الشهية ، مثل فطيرة الفطر والكستناء والبيرة من Wallflower Kitchen ، ورافيولي الكستناء والكمثرى من Our Italian Table. لا تأكل: اللوز اللوز هو أحد المكسرات الأكثر شعبية ، وهذه ليست مفاجأة. ليس فقط أنها لذيذة ولكنها مفيدة لك أيضًا.

لا يقتصر التفاخر على القدرة على إدارة الوزن والوقاية من مرض السكري فحسب ، بل يوصف بأنه مصدر للحليب غير الألبان لأولئك الذين يتجنبون منتجات الألبان لعدد من الأسباب. لكن كل هذا الخير له ثمن ، وإذا كنت تحاول أن تكون صديقًا للبيئة باختياراتك ، فقد ترغب في التوقف عن تناول اللوز.

الولاية الأمريكية الوحيدة التي تنتج اللوز تجاريًا هي كاليفورنيا ، وهم لا يرسلون اللوز فقط إلى الأسواق المحلية. أكثر من 80 في المائة من لوز العالم يأتي من كاليفورنيا ، وهي صناعة بمليارات الدولارات.

تعاني كاليفورنيا أيضًا من مشاكل لا هوادة فيها مع الجفاف. لقد سمعت قصص الرعب عن نقص المياه وحرائق الغابات

- ضع في اعتبارك الآن أن كل حبة لوز تأكلها تحتاج إلى 1.1 جالون من الماء لتنمو. كان لصناعة اللوز المتنامية تأثير الدومينو ، حيث أثرت حتى على تجمعات السلمون التي ابتليت بمستويات المياه المنخفضة.

وهذا قد لا يستحق كل هذا العناء. لا تأكل: الكاجو ( ناب العجوز ) الكاجو من المكسرات ذات الشعبية الكبيرة ، وهي مليئة بأشياء مثل الألياف والبروتين وجميع الأشياء الجيدة القياسية التي تأتي مع المكسرات. لكن الكاجو يأتي بثمن يدفعه الناس الذين يحصدونه.

تأتي غالبية الكاجو من الهند وفيتنام ، ولا يعد قطفها عملية سهلة. يحتوي تفاح الكاجو على عدة طبقات صلبة يجب التخلص منها ، وهذه الطبقات سامة.

يكسب العمال أجرًا زهيدًا مقابل تقشير الكاجو ، وقد عانى الكثير منهم من تلف دائم من السائل السام الذي تطلقه القذائف.

كشف كشف نشرته مجلة تايم عن أن الكاجو الفيتنامي غالبًا ما يكون نتاج معسكرات العمل القسري التي يعمل بها مدمنون على المخدرات ، وقد صاغوا مصطلح "الكاجو بالدم". مهما كنت تحب طعم الكاجو ، هل يستحق ذلك؟

لا تأكل: المكاديميا مكسرات المكاديميا لذيذة ، لكنها ليست صحية كما تعتقد. وذلك لأن كوبًا واحدًا من مكسرات المكاديميا يحتوي على ما يقرب من 1000 سعرة حرارية ، ومن السهل جدًا تناول نصف السعرات الحرارية اليومية أثناء تناولك للطعام. تحتوي نفس الحصة أيضًا على 102 جرامًا من الدهون ، وهو أكثر مما يجب أن تتناوله في يوم كامل.

لا تأكل: كستناء الحصان الكستناء هي واحدة من المكسرات التي تحتاج إلى تناول المزيد منها ، ولكن يجب ألا تأكل كستناء الحصان أبدًا. تبدو متشابهة

- كلاهما بنفس اللون البني ، وكلاهما له بقعة بنية أفتح

- لكن كستناء الحصان ناعمة تمامًا.

النوع الجيد من الكستناء له نقطة صغيرة ، والفرق مهم.

على الرغم من مدى تشابههما ، إلا أن كستناء الحصان والكستناء ليسا مرتبطين في الواقع. يحتوي كل جزء من كستناء الحصان على مادة سامة تسبب القيء والشلل عند الجرعات الكبيرة. بينما قد تسمع أنه يمكنك التخلص من السموم من كستناء الحصان ، فلا يجب عليك

- وإذا كنت في شك ، فلا تأكلها.

إذا وجدت بعض المكسرات على الأرض ، فمن المحتمل أن تكون كستناء الحصان ، لأنها سامة للحيوانات أيضًا. لا تأكل: الصنوبر قد تكون حبوب الصنوبر مجرد اللمسة الأخيرة التي تتطلبها الوصفة ، ولكن هناك أمرًا غريبًا وغير مبرر تمامًا يمكن أن يحدث عند تناوله.

يطلق عليه متلازمة فم الصنوبر أو حبوب الصنوبر ، وهو شيء مؤقت يحدث عادة في مكان ما بين 12 و 48 ساعة بعد تناول المكسرات. لبعض الوقت ، كل شيء آخر سيكون مذاقًا مرًا أو معدنيًا أو زنخًا ، وقد استمر طعم بعض الناس لعدة أشهر.

بالنسبة لمعظم الناس ، فإنه ينحسر بعد بضعة أيام إلى أسبوعين. أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنبيهًا ، لكن لم يتم تأكيد سبب ذلك وكيفية منعه. يحدث ذلك عند الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية أو حساسية من المكسرات ، فتناول شيء سكري يزيد المرارة سوءًا ، فهو غير مرتبط بالعفن أو البكتيريا ، وقد حدث مع حبوب الصنوبر من جميع المصادر المختلفة.

إنه أمر لا يمكن التنبؤ به تمامًا ، وهذا يعني أنه إذا كان لديك عشاء خاص قادم ، فقد ترغب في توخي مزيد من الحذر بشأن تخطي الصنوبر.

لا تأكل: الفول السوداني الفول السوداني وجبة خفيفة شائعة بما فيه الكفاية ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها. في حين أن الحصة ستمنحك بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية القيمة ، فإن نفس حجم الحصة لا يتجاوز 1.5 أوقية ، وستشكل جزءًا كبيرًا من السعرات الحرارية اليومية.

إذا كنت جالسًا على الأريكة وتمضغ الفول السوداني أثناء مشاهدة التلفزيون ، فسيزيد ذلك سريعًا - نصف كوب فقط هو خمس السعرات الحرارية في اليوم!

يرتبط الفول السوداني أيضًا بشيء يسمى الأفلاتوكسين

- فهو ليس الطعام الوحيد الذي يمكن أن يتلوث ، كما أن الذرة معرضة للخطر بشكل خاص. الأفلاتوكسينات هي فطريات ، ويمكن أن تتلوث محاصيل بأكملها في أي وقت ، من الحقل إلى التخزين بعد المعالجة. نظرًا لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد ، فمن الأهمية بمكان التأكد من عدم تناول أي فول سوداني يبدو متعفنًا أو متغير اللون.

إن شراء الفول السوداني فقط من الشركات التجارية الكبيرة والمعروفة سيقلل من المخاطر ، ولكن لا يزال يتعين عليك توخي الحذر الشديد إذا لم تستطع التخلي عنها.

لا تأكل: اللوز المر قد يكون اللوز لذيذًا ، لكن اللوز المر يمكن أن يكون مميتًا. النوع الذي نأكله بالحفنة هو اللوز الحلو ، لكن اللوز المر هو في الواقع حبات المشمش. على الرغم من أنها تعطي نكهة اللوز لأشياء مثل المرزبانية ، إلا أن تناولها نيئًا أمر خطير. تمتلئ اللوز المر الخام بنوع من السيانيد ، وعندما يتم تحضيرها بشكل صحيح ، فإنها تكون خالية من السيانيد وتستخدم كتوابل أو نكهات.

أنها تحتوي على شيء يسمى حمض الهيدروسيانيك ، وهذا الحمض يختفي عند تسخينه.

لكن دراسات الحالة لأشخاص يأكلونها نيئة لا تقل عن كونها مرعبة ، بما في ذلك حالة واحدة تناولت فيها امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا فقط أربعة (أو خمسة) لوز مر ، معتقدة أنها "طبية". فقط هذا المبلغ أعطاها خفة رأسها وغثيانها ، وعندما كان لديها 12 عامًا أخرى ، كانت عاجزة وفي طريقها إلى غرفة الطوارئ في غضون 15 دقيقة. اللوز المر لا يمكن العبث به ويجب تجنبه.