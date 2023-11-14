شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أكثر 10 دول أماناً حول العالم 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلن معهد الاقتصاد والسلام عن قائمته لعام 2023 لأكثر الدول أمانًا في العالم، حيث تميزت القائمة بتفوق الدول الأوروبية حيث احتلت المراكز العشرة الأولى.

أكثر 10 دول أماناً حول العالم 2023

أعلن معهد الاقتصاد والسلام عن تصنيفه لأكثر الدول أمانًا في العالم لعام 2023، ويغطي هذا المؤشر 99.7% من الكثافة السكانية على مستوى العالم، مستنداً إلى مؤشرات نوعية وكمية متنوعة.

تم استند التصنيف إلى مجموعة من العوامل، منها جرائم القتل، وعدد السجناء، والإرهاب، والصراعات الدولية، في هذا السياق، جاءت الدول الأوروبية في صدارة القائمة، حيث حلت أيسلندا في المرتبة الأولى، تلتها الدنمارك، وأيرلندا، ونيوزيلندا، والنمسا.

على الجانب الآخر، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 131، على الرغم من أنها تحمل أكبر اقتصاد في العالم، وتظهر البيانات أن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب العنف ازدادت بنسبة تقدر بحوالي 17%، ووصلت إلى 17.5 تريليون دولار في عام 2022، ما يشكل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

إليك قائمة بأكثر 10 دول أمانًا في العالم وفقًا للتصنيف:

أيسلندا الدنمارك أيرلندا نيوزيلندا النمسا سنغافورة البرتغال سلوفينيا اليابان سويسرا

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