شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توضيح هام من الجوازات السعودية حول حالات الغاء الزيارة العائلية واجراء ضروري بعد مغادرة المملكة للزائر والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيانًا يتعلق بالتمديد في تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة عبر منصة “أبشر”.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات في المملكة، وعلى الزوار والمقيمين في المملكة الالتزام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت المديرية أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى إلغاء تأشيرة الزيارة وترحيل العائلة فورًا، وهو ما يعد مخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

ونصحت المديرية الزوار والمقيمين في المملكة بالالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات، وضرورة التأكد من صحة التأشيرة ومدة صلاحيتها قبل السفر، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتجنب العقوبات النظامية والتأخير في العودة إلى بلد الأصل.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة عبر منصة “أبشر”، وأن الزائر يجب أن يلتزم بمدة صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والمغادرة من المملكة قبل انتهاء صلاحيتها.

وأكدت المديرية على أن الالتزام بالضوابط والتعليمات المتعلقة بالتأشيرات والزيارات يضمن الحفاظ على سلامة وأمن المملكة وتجنب العقوبات النظامية.