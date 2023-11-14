شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية وضعت القرنفل على هذه المنطقة لمدة 3 أيام.. لن تصدق المفاجأة التي حدثت لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استطاعت فتاة سعودية حديثة الزواج أن تجعل شعر رأسها ملفت للأنظار ويبدوا لامع وصحي أمام زوجها وصديقاتها، وذلك بعد أن توقفت عن استخدام المنتجات المخصبة كيميائياً، واستخدمت مكون طبيعي، وهو “القرنفل” فوجدت نتائج فوريه حيث نجح القرنفل في حل مشاكل الشعر المختلفة التي كانت تعاني منها، وذلك بسبب احتوائه على مركب “الأوجينول”، وهو المركب المسؤول الأول عن تعزيز نمو الشعر ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى التي يحتوي عليها القرنفل والتي تُعد مهمة لصحة الشعر ونموه، مثل الصوديوم والبوتاسويم وأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد والمنغنيز والألياف وفيتامينات C و K.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على فوائد القرنفل للشعر والطريقة التي استخدمتها الفتاة السعودية للحصول على شعر صحي وناعم وطويل.



فوائد القرنفل للشعر

فوائد القرنفل للشعر مذهلة، وقد استخدم في الطب الصيني والهندي التقليدي. محتوياته العالية من مضادات الأكسدة والالتهابات، تعطيه ميزة إضافية عن باقي الزيوت لاستخدامه في المحافظة على الشعر والاستفادة منه في علاج بعض مشكله.

ويأتي اسم القرنفل من الكلمة اللاتينية Clavus التي تعني “الظفر”، لأن شكله يشبه الظفر. وقد نشأ في إندونيسيا، وهو عبارة عن براعم الزهور المجففة من شجرة القرنفل.

ويحظى القرنفل بشعبية كبيرة، إذا إنه أشهر التوابل المستخدمة في الأرز واليخنات والحساء، وقد استخدم أيضاً في الطب التقليدي سنوات عديدة. ولم تقتصر فوائد القرنفل على الصحة فحسب، إذ شملت الجمال والعناية بالنفَس والشعر.

فوائد زيت القرنفل للشعر



يواجه الشعر في أيام الإنشغال بيئة كثيرة الأوساخ والملوثات، ما يجعل العناية والاهتمام به وإبقاءه نظيفاً أمراً ضرورياً. تابع القراءة لمعرفة كيفية الاستفادة من زيت القرنفل وطرق استخدامه.

زيت القرنفل لتعزيز نمو الشعر

المركب الأساسي الكامن في القرنفل يُسمى “الأوجينول”، هو المسؤول الأول عن تعزيز نمو الشعر بفضل خصائصه المفيدة. وهو يساعد على تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس ووصول المغذيات.

إضافة إلى هذه الخصائص، يحتوي الأوجينول على بعض الخصائص المضادة للأندورجين التي تساعد في إبطاء تأثير الأندورجينات على بصيلات الشعر، ما يعزّز تالياً نموه، خصوصاً لدى الذين يعانون الصلع الوراثي.

إضافة لمعان للشعر

من فوائد زيت للقرنفل للشعر، إضافة اللمعان الذي تبحث عنه كل سيدة. ويعود ذلك إلى اعتبار القرنفل مرطباً طبيعياً يساعد على حبس الرطوبة في الشعر. كما يساعد أيضاً على منع تقصف الأطراف ومنع تجعدها.

حل مشكلة قشرة الرأس مع زيت القرنفل

القشرة في الرأس هي حالة جلدية شائعة مصحوبة بالحكة وجفاف فروة الرأس. وأسباب حدوث القشرة كثيرة، منها جفاف الجلد والعدوى الفطرية أو زيادة إفراز الدهون. يأتي زيت القرنفل كمعالج لهذه المشكلة الشائعة بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للفطريات، كما أن نتائجه سريعة وفي وقت قصير جداً.

زيت القرنفل للشعر: وداعاً للشيب المبكر

هل يظهر الشيب على شعرك وأنت في منتصف العمر؟ إذاً أنت تواجه أحد الآثار الجانبية للشيخوخة، وخصوصاً في هذه الأيام التي يساعد فيها التوتر وأنماط الحياة غير الصحية على ظهور الشيب المبكر لدى الشباب.

المحتوى العالي من الأوجينول، يساعد على حماية جذور الشعور وبصيلاته من أضرار الأكسدة وزيادة مستويات الصبغة التي تعطي الشعر اللون الطبيعي.

منع تساقط الشعر

يعاني 50% من سكان العالم مشكلة تساقط الشعر، ويعود ذلك إلى سوء التغذية أو الجينات أو البيئة الملوثة، وحتى منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية. عندما يفقد الشعر بشكل أسرع بكثير من قدرة فروة الرأس، يؤدي ذلك إلى ترقق الشعر وحدوث بقع صلعاء.

لذلك، من فوائد القرنفل للشعر المساعدة على منع تساقطه عن طريق تقوية البصيلات وتعزيز نمو شعر جديد.

كيفية استعمال زيت القرنفل للشعر

زيت القرنفل في حد نفسه مكون قوي، فما بالك إذا استخدمته مع زيوت أخرى؟ ستزداد الفوائد 10 أضعاف. إليك بعض الوصفات التي يمكن استخدامها لتحسين صحة الشعر.

زيت القرنفل مع زيت الزيتون وزيت الجوجوبا

يعمل هذا المزيج على تعزيز نمو الشعر وسماكته ولمعانه.

طريقة الاستخدام: كيف أستخدم القرنفل لتطويل الشعر؟

• اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا ونصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

• يمكنك إضافة العسل بحسب الرغبة.

• ضعي هذا القناع على فروة الرأس واتركيه ساعة من الوقت، ثم اغسلي شعرك بالماء.

زيت القرنفل وزيت الخروع

يعمل هذا الخليط على تعزيز بصيلات الشعر وفروة الرأس.

طريقة الاستخدام:

• اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع نصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل، يمكن إضافة زيت جوز الهند.

• ضعي المزيج على فروة الرأس واتركيه بقدر ما استطعت، ثم اغسلي شعرك بالماء.

زيت القرنفل وزيت جوز الهند

حافظي على رطوبة شعرك وأضيفي إليه لمعاناً من خلال هذه الخلطة.

طريقة الاستخدام:

• ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند مع زيت القرنفل.

• قومي بتدليك فروة رأسك واتركيه طوال الليل، ثم اغسلي شعرك صباحاً.