تراند اليوم : شاهد.. أول فيديو لتدشين مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية

صحيفة الخليج 365: دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

ويقع المشروع على مساحة تقدر بـ 205 آلاف م2 وبطول 2.7 كم، ويحوي الموقع ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء مفتوحة للعامة ومواقف للسيارات وألعاب للأطفال وسقالة بحرية، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد المشروع تم تخصيصها للسباحة والاستمتاع والجلوس.

‏وسيعمل المشروع في عام 2024 على تطوير أكثر من 500 حديقة و 700 شارع حضري و ساحة عامة وتمكين 700 ألف من السكان من الوصول للحدائق خلال 10 دقائق وتطوير نحو 400 كم من ممرات مشاة، وتطوير نحو 300 كم من مسارات الدراجات وتطوير أكثر من 500 ساحة ألعاب للأطفال وإنشاء أكثر من 300 ملعب رياضي.