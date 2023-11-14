اخبار السعوديه

السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتقد رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي اللعب على عواطف الجمهور وتصدر الشعبوية للموقف في الوقت الراهن.

وقال السلمي : هذه الأيام، الأولوية والمقدمة للشعبوية مع الأسف الشديد، اللعب على عواطف الشعوب المتعطشة للانتصارات، حتى وإن كانت وهمية، العقل مغيب، العاطفة تقود، ثم تستيقظ تلك الشعوب على مزيد من الصدمات والعودة للواقع، لكنها تعود مجددًا إلى العاطفة وتصديق العنتريات مع أول أزمة أو حدث.

قد يهمّك أيضاً

​8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء
توافد رؤساء الدول والوفود إلى مقر القمة العربية الإسلامية غير العادية

والمعروف أن الشعبوية مصطلح يحمل العديد من المدلولات المتناقضة والمثيرة للجدل، وهو خطاب سياسي موجه إلى الطبقات الشعبية، قائم على انتقاد الأنظمة السياسية والنخب ويلعب على عواطف الشعوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا