شكرا لقرائتكم جوائز بلاك هات 2023 تصل مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء انطلاق فعالية بلاك هات 2023 التي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

تطورات قطاع الأمن السيبراني

وتأتي نسخة هذا العام تحت عنوان تطورات قطاع الأمن السيبراني حيث ستشهد إقامة ما يزيد عن 250 جلسة في مختلف المسارح والمنصات تتناول العديد من الموضوعات المختصة بالأمن السيبراني كدور البرمجيات في الحروب الحديثة، والاختراقات المباشرة، وكيفية الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، والتعامل مع برامج الفدية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

قد يهمّك أيضاً

وكان المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني ياسر العصيمي أكد في تصريحات سابقة أن فعالية بلاك هات هي أكبر فعالية في الأمن السيبراني على مستوى العالم، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وتوقعات بحضور أكثر من 40 ألف زائر في النسخة الحالية.

مجالات وجوائز بلاك هات

ويقدم بلاك هات منطقة الفعاليات التي تأتي بمسابقات وتحديات بجوائز تتعدى 1,000,000 ريال، كمسابقة “التقط العلم” التي تُعد أشهر مسابقة في الأمن السيبراني، حيث يزيد عدد المتسابقين في هذه النسخة عن 1,000 متسابق، وتتمحور فكرة المسابقة حول مجموعة من التحديات في كل مرحلة كاستغلال الثغرات، وصد الهجمات، وفك المعلومات المشفرة، وغيرها من التحديات، ومسابقة “مكافآت الثغرات” وهي عبارة عن منافسات حية لاكتشاف الثغرات البرمجية والبحث عن الأخطاء في مواقع الشركات، وتجربة اختراق الأجهزة الطبية التي تقدم تجربة تفاعلية عبر اختراق الأجهزة الطبية وكيفية حمايتها، وتحدي “اختراق العقود الإلكترونية” الذي يهدف للكشف عن الثغرات في العقود الإلكترونية ونقاط ضعفها وكيفية حمايتها.

تحدي فك الأقفال

إلى جانب تحدي فك الأقفال الذي يعتمد على تعريف الزوار على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، والتقنيات المستخدمة لاستغلالها، وكيفية حمايتها، وتحدي اختراق المدينة الذكية الذي يتيح استغلال الثغرات الأمنية في البنية تحتية لمدينة افتراضية، وتحدي اختراق الدرونز الذي يعتمد على كيفية التحكم في طائرات الدرونز عبر مسار مليء بالعقبات، وتحدي اختراق الرقائق الإلكترونية الذي حول فكرة استغلال انترنت الأشياء والهواتف المحمولة للسيطرة عليها وكيفية حمايتها، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يتمحور حول حل سلسلة من الألغاز والأحاجي ضمن إطار زمني محدود.