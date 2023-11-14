شكرا لقرائتكم 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سلطت إمارة منطقة مكة المكرمة الضوء على بعض تفاصيل تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.

واجهة أبحر البحرية

وقالت الإمارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الاثنين: إن تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية شهد تجهيز البنية التحتية للمشروع بشكل كامل من شبكات للكهرباء والصرف الصحي وتصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تم الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية.

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كذلك تم توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم في واجهة أبحر البحرية.

ممشى وألعاب

وبحسب إمارة مكة المكرمة، يحوي مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية على:

•ممشى بحري.

•مسار للدراجات.

•مواقف للسيارات.

•ألعاب للأطفال.

•سقالة بحرية.

•مبانٍ استثمارية.

•شواطئ رملية على امتداد المشروع تم تخصيصها للسباحة والجلوس.