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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفره ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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