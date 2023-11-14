شكرا لقرائتكم الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر أن اسم “روشن” من اختيار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددًا على أن توفير الأمان للناس أولوية للمجموعة في تصميم الشوارع والفضاء الحضري بالمدن.

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وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن في حواره إلى برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: “نفكر في توفير خدمة تغيير المنزل بحسب المراحل العمرية للمالك واحتياجاته، ونمتلك 200 ألف كم مربع من الأراضي، ونستهدف بناء 400 ألف مسكن، كما أن لدينا أرضًا في القطيف في مراحل التخطيط الأولى، ولدينا موقع في الدمام ما زال في مراحل التخطيط”.

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مشروع مرافي

وتحدث جروفر عن تفاصيل مشروع الفلوة في الهفوف بمحافظة الأحساء، وقال: “إن المبيعات ستبدأ العام القادم، أما مشروع مرافي شمال جدة فمن المستهدف أن يسكن فيه 130 ألف شخص، وسيكون هناك شقق وفلل وبيوت”، متابعًا: “في مشروع مرافي الناس سوف تسير عبر قنوات مائية”.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن أن مشروع سدرة بشمال الرياض، سيكون فيه الاعتماد على الطراز المعماري السلماني، والمشروع به 8 مراحل بأكثر من 30 ألف وحدة، مشددًا على أنه ليس هناك مشاريع جديدة لم يُعلن عنها بشمال الرياض.