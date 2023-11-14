شكرا لقرائتكم إتاحة نقل ملكية الدراجات الآلية عبر أبشر أعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمن العام أن خدمة نقل ملكية دراجة آلية تتيح للمعارض نقل ملكية الدراجات وإتمام ذلك بشكل إلكتروني.

وأضاف الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، أن كل تلك الإجراءات تتم عبر منصة “أبشر أعمال”.

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خطوات تجديد رخصة القيادة من أبشر

وتتيح منصة أبشر خدمة تجديد رخصة القيادة لتمكين الأفراد من تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر من هنا.

اختيار خدماتي.

اختيار خدمات.

اختيار المرور.

اختيار تجديد رخصة القيادة.

اضغط على (اختيار الرخصة).

حدد نوع الرخصة بـ(رخصة قيادة خاصة) وعدد السنوات (2- 5- 10 سنوات).

اضغط على (التالي).

أكد التجديد.

يتم تجديد الرخصة.

سداد الرسوم أو مخالفة التأخير، إن وجدت، إلكترونيًّا عن طريق نظام سداد.

سداد المخالفات المرورية، إن وجدت، إلكترونيًّا عن طريق نظام سداد.

توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أبشر أفراد.

أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

تجاوز الفحص الطبي حسب الشروط التالية: أن يكون مقدم الطلب لائقًا جسديًّا.

أن يكون مقدم الطلب لائقًا عقليًّا حسب التقرير الطبي.

أن يتجاوز فحص النظر.