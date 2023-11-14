شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامبيا يؤدي مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له مناسك العمرة أمس الاثنين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المسجد الحرام عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

وكان رئيس جامبيا غادر المدينة المنورة متوجهًا إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لآداء مناسك العمرة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبد الله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبد الله بري، وعدد من المسؤولين.