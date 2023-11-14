شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بملابس جريئة في مسابقة ملكة جمال الكون والان مع التفاصيل الكاملة

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انتقلت رومي القحطاني ملكة جمال السعودية، إلى مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في حفل مسابقة جمال الكوكب لعام 2023.

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بملابس جريئة

نشرت رومي مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” يُظهر لحظة توجهها نحو المسرح لتحية الحضور، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث المميز.

بعد تحية الجمهور بحماس، وقفت رومي بفخر إلى جانب المتسابقات الأخريات اللاتي يشاركن معها في المسابقة الجمالية العالمية.