شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن المبالغ التي تخسرها إسرائيل يومياً في عدوانها على غزة والان مع التفاصيل الكاملة

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كشفت وكالة “بلومبرغ” عن المبالغ التي تخسرها إسرائيل وأشارت أن الحملة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حركة حماس تقدر تكلفتها على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 260 مليون دولار يوميًا.

المبالغ التي تخسرها إسرائيل

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن التكلفة اليومية للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس قد تجاوزت التقديرات الأولية، مما يتسبب في زيادة الضغط على الوضع المالي العام للبلاد.

أكد بنك إسرائيل المركزي أمس الثلاثاء أنه قام ببيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى مستوى 191.2 مليار دولار.

منذ اندلاع القتال في السابع من أكتوبر، شهدت قيمة الشيكل تراجعًا كبيرًا مقابل الدولار.

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