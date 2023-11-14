انت الان تتابع قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مخيم جباليا شمالي غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا وأُصيب العشرات في قصفٍ إسرائيلي طال مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو، السكان وهم يبحثون عن القتلى والمصابين تحت أنقاض المباني، التي تعرّضت للقصف في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، فيما تمّ نقل المصابين إلى المستشفى الإندونيسي.

من ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طواقم الإنقاذ ومواطنين انتشلوا 31 قتيلاً وعدداً من الإصابات، من جرّاء قصفٍ إسرائيلي لـ 12 منزلاً في منطقة نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابقٍ من يوم الإثنين، أكدت وزارة الصحة التابعة لحماس، أن شوارع شمال القطاع تضيق بعشرات الجثث، ويستحيل إحصاؤها لأن الجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة التي تحاول الاقتراب منها.

وحذّر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الإثنين من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي تحاصرها إسرائيل فيما تخوض معارك محتدمة مع حركة حماس.