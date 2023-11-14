انت الان تتابع تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 5:29 صباحاً

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فلسطينية لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم بالضفة الغربية. وأظهرت المشاهد تصاعد نيران ودخان كثيف من الجرافة بعد التفجير الذي أعقبته طلقات نارية. كما قامت جرافة أخرى بعمليات تخريب وحفر في حارة البلاونة بالمخيم. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت بأن 5 شبان قُتلوا خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم. ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، إضراباً شاملاً، اليوم الثلاثاء، لجميع مناحي الحياة، حداداً على أرواح الشهداء، وتنديداً بجرائم ومجازر الاحتلال".

كانت هذه تفاصيل خبر تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم طولكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.