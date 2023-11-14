الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن "بفعل المزيد لوقف الفظائع" في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ نظيره الأميركي جو بايدن؛ خلال زيارة إلى البيت الأبيض، بـ"فعل المزيد" من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، والتوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال لقائهما في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال ويدودو؛ مخاطباً بايدن؛ إنّ "إندونيسيا تناشد الولايات المتّحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة. وقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".

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