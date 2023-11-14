انت الان تتابع مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: المستشفى بات مقبرة جماعية ونحن عاجزون عن تقديم أي خدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 نوفمبر 2023, 5:34 صباحاً

يأمل آلاف الفلسطينيين العالقين في مستشفى الشفاء بمدينة غزة من دون ماء ولا كهرباء منذ أيام، أن يتمكنوا من مغادرته، فيما يتواصل القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيطه، وفي نقاط أخرى من القطاع المحاصر. في هذا السياق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية؛ في مقابلة مع فرانس 24، إن أقسام المستشفى باتت عبارة عن جدران يموت بينها الناس ولا يستشفون، مضيفا أن الأطقم الطبية أضحت عاجزة عن تقديم أي خدمة للمرضى والجرحى، "لقد بات مقبرة جماعية"، وفق توصيفه. يأتي ذلك إثر قصف أقسام عدة بالمستشفى وفقاً لمديره الذي جدّد الدعوة إلى التعجيل بتوفير ممرات آمنة لتمكين الجرحى من الخروج بأمان.

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