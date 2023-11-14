تراند اليوم : شاهد: الإعلامي المصري خيري رمضان يكشف تفاصيل دخوله في غيبوبة بسبب دواء للتخسيس

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي المصري خيري رمضان، تفاصيل مرضه ودخوله في غيبوبة ونقله العناية المركزة بسبب دواء للتخسيس.

بين الحياة والموت

وقال رمضان الذي يقدم برنامج "حديث القاهرة" بفضائية "القاهرة والناس": "عشت تجربة بين الحياة والموت غريبة"

وأوضح أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغيير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، لافتا إلى أنه دواء لمرضى السكري الذين يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويلجأ البعض إلى هذه الحبوب من أجل إنقاص الوزن.

دواء للتخسيس

وبين أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب ذلك الدواء، ولم يكن قادرا على الأكل في فترة الحصول على الدواء، لافتًا إلى أن دواء السكري قاده إلى العناية المركزة.

وذكر بأنه شعر يوم الجمعة الماضي بالقيء، وتحدث مع طبيبه المعالج، واستمر في القيء من الـ 9 مساء إلى الـ 10 صباحًا، وفي هذه الفترة دخل في غيبوبة، وشكّ المحيطون به في إصابته بحموضة الدم.

شخص متوفى

وتابع رمضان: "أنا كنت في حتة تانية غير الحياة، ومش قادر أنطق، وتم نقلي للمستشفى، وبدأت مرحلة جديدة، حيث أخذوا عينات من الجسم"، موضحًا أن الأطباء بالمستشفى أكدوا على أن نتائج الفحوصات هي لشخص متوفى وليس على قيد الحياة، وخلال يومين فقط حصلت على 34 عبوة علاج.