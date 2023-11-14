شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، كما شهد إطلاق "مشروع بهجة".

واطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على مكونات المشروع الذي يأتي ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية، وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويقع على مساحة تقدر بـ205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر.

ويحوي الموقع ممشى بحريًا ومسارًا للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء مفتوحة للعامة، ومواقف للسيارات وألعاب للأطفال وسقالة بحرية، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد المشروع خُصصت للسباحة والاستمتاع والجلوس.

وجرى تجهيز البنية التحتية للواجهة البحرية بشكل كامل، من شبكات للكهرباء والصرف الصحي وتصريف لمياه الأمطار والسيول، مع الاستفادة من المجسمات كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية، وتوفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

تحسين تجربة المتنزهين والزوار

وتسعى أمانة جدة من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر، وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلًا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ويهدف "مشروع بهجة" إلى خلق بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة، من خلال إنشاء حدائق وفراغات عامة تعزز أسلوب حياة صحي وفق أفضل المعايير التصميمية التي تليق بتطلعات المواطنين والمقيمين.

‏وسيعمل المشروع في عام 2024 على تطوير أكثر من 500 حديقة، و700 شارع حضري وساحة عامة، وتمكين 700 ألف من السكان من الوصول للحدائق خلال 10 دقائق، وتطوير نحو 400 كيلومتر من ممرات مشاة، وتطوير نحو 300 كيلومتر من مسارات الدراجات، وتطوير أكثر من 500 ساحة ألعاب للأطفال وإنشاء أكثر من 300 ملعب رياضي.

تطوير جودة الحياة

وشهد الأمير بدر بن سلطان ‏توقيع اتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و6 جهات من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشاريع لتطوير جودة الحياة في مدينة جدة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تدشين مشروع تطوير الواجهة البحرية، وإطلاق "مشروع بهجة"، يصب في تعزيز مفهوم جودة الحياة، عبر تعظيم الاستفادة من المساحات المفتوحة، وتطوير النسيج العمراني.

وذلك بتحويل المساحات المفتوحة غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وفق منهجية حديثة مبتكرة، تضمن تنفيذ المشروع بنجاح.

وأشار إلى تطبيق أساليب جديدة للعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الأمانات، تعمل على تقديم الخدمات للأفراد والمستثمرين، وتفعيل الأدوات الرقمية والإنتاجية، وتسهيل العمليات.

تحقيق البهجة للمجتمع

ونوه وزير الشؤون البلدية بأنه من خلال المشروع الوطني بهجة، فإن الوزارة وأماناتها وكل الجهات التي تشترك معها في تحقيق البهجة للمجتمع، تستهدف بحلول عام 2030 على المستوى الوطني استكمال 7 آلاف حديقة، و1500 تدخل حضري.

وكان نصيب منطقة مكة المكرمة منها خلال عام 2023، هو 132 حديقةـ و206 تدخلات حضرية، موزعة على مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، تشمل متنزهات مميزة، ومتوسطة الحجم، ومتنزهات داخل الأحياء، وأخرى صغيرة.

وأوضح أن هناك إنشاء طرق فرعية، ليصبح كافة أفراد المجتمع لديهم القدرة على الوصول إلى الحدائق العامة بمسافة لا تزيد على 800 متر من كل منزل.

وتكون المساحات المفتوحة حاضنة حضارية، وحياة مليئة بالتجارب والأنشطة الطبيعية، تحقق البهجة، وتعزز رفاهية المجتمع، ويجعلها قلبًا نابضًا بالحياة في المدن.