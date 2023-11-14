السعودية | “وقاء ” يُنظم ورشة عمل لبرنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة المدينة المنورة، ورشة عمل لبرنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص.

وناقش البرنامج، تعزيز قدرات الشركات المُرخصة والراغبة في طلب ترخيص من مركز وقاء، في مجال رصد واستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، وضمان جودة تنفيذ الأعمال وتحقيق الرضا لدى المستفيدين.

ويهدف البرنامج، إلى توفير الدعم الفني للقطاع الخاص وتأهيلهم لتنفيذ خدمات مكافحة الجراد الصحراوي بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من قِبل خبراء في المركز، لتبادل الخبرات المهنية ونقل المعرفة والمنهجيات الفنية المعتمدة.

حيث استعرض البرنامج أهدافه في مكافحة الجراد الصحراوي وضمان جودة تنفيذ الأعمال من قبل مقدمي الخدمات للوصول إلى رضا المستفيدين وتحقيقه، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المهنية لدعم الشركات وتأهيلهم لتنفيذ الخدمات، وكذلك نشر الوعي بأهمية مشاركة القطاع الخاص بالمنهجيات والبروتوكولات الفنية المعتمدة من المركز، إلى جانب تعليم المشاركين كيفية ضمان جودة تنفيذ الأعمال والتأكد من تلبية متطلبات المستفيدين.