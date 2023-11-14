السعودية | الهئية الملكية بينبع تنظم ورشة تعريفية بخدمات المواصفات والمقاييس

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهئية الملكية بينبع تنظم ورشة تعريفية بخدمات المواصفات والمقاييس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نظمت الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، ورشة عمل تعريفية حول خدمات المواصفات والمقاييس، بحضور متخصصين من الشركات الصناعية ومنسوبي الهيئة الملكية بينبع.
وتضمنت الورشة التعريف بالمواصفات السعودية وأهمية نظام إدارة الجودة، وتسليط الضوء على دور هئية المواصفات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متناولة أهمية المشاركة في نشر ثقافة الجودة والتوعية بالمواصفات، وتفعيل التكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.