حي الفضيلة
تقع حديقة حي الفضيلة على مساحة تقدر بـ 19700 م2، وتتميز بوجود ملعب رياضي ومسار للمشاة، ومسارات درجات وعربات طعام وساحة عامة وجلسات واسعة ومساحة خضراء ألعاب رياضية وألعاب أطفال.
حي الرياض
يبلغ مساحتها 11500م2، وتستهدف الشباب وذوي الإعاقة والعائلات والشباب، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الترابية، والاعمال التحتية، وأعمال الخزانات ودورات المياه، واعمال الزراعية 100%، وأعمال الخرسانة 98%، وأعمال التشطيبات 92%.
حي الريان
يبلغ مساحتها 5545 م2 وتستهدف الشباب وذوي الإعاقة والعائلات والشباب، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الترابية، والأعمال التحتية، وأعمال الخزانات ودورات المياه، واعمال الزراعية 5%، وأعمال الخرسانة 98%، والتشطيبات 90%.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 حدائق تعزز جودة الحياة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.