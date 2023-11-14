3 حدائق تعزز جودة الحياة بجدة

تتسارع وتيرة العمل بـ 3 حدائق نوعية تعتبر الاولى من نوعها بمدينة جدة، بهدف زيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء وتستهدف ذوي الاعاقة والشباب والعائلات والأطفال، وذلك لرفع مستوى جودة الحياة في أحياء الفضيلة، والريان، والرياض، إذ تسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية لسكان الاحياء.

حي الفضيلة

تقع حديقة حي الفضيلة على مساحة تقدر بـ 19700 م2، وتتميز بوجود ملعب رياضي ومسار للمشاة، ومسارات درجات وعربات طعام وساحة عامة وجلسات واسعة ومساحة خضراء ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

حي الرياض

يبلغ مساحتها 11500م2، وتستهدف الشباب وذوي الإعاقة والعائلات والشباب، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الترابية، والاعمال التحتية، وأعمال الخزانات ودورات المياه، واعمال الزراعية 100%، وأعمال الخرسانة 98%، وأعمال التشطيبات 92%.

حي الريان

يبلغ مساحتها 5545 م2 وتستهدف الشباب وذوي الإعاقة والعائلات والشباب، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الترابية، والأعمال التحتية، وأعمال الخزانات ودورات المياه، واعمال الزراعية 5%، وأعمال الخرسانة 98%، والتشطيبات 90%.